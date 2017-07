Sneijder blij dat hij weer mag meetrainen bij Galatasaray

"Geweldig nieuws", twitterde Sneijder zondagavond. "Galatasaray wil eindelijk dat ik morgen begin. Eerst de medische check en daarna de training op Florya (trainingscomplex Galatasaray, red.)."

De selectie van Galatasaray is al enkele dagen geleden begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zaterdag werd zonder Sneijder tegen Diosgyor (2-0 zege) de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gespeeld.

De laatste weken waren er vooral in de Turkse media veel geruchten over een mogelijk vertrek van Sneijder. Het Italiaanse Sampdoria en MLS-club Los Angeles FC werden onder meer met de middenvelder in verband gebracht.

Rugnummer

Sneijder, die in juni tegen Luxemburg met 131 duels recordinternational van Oranje werd, is bij Galatasaray een van de grootverdieners. Volgens Turkse media zou de nieuwe trainer Igor Tudor het niet zien zitten in de 33-jarige spelmaker. Aankoop Younes Belhanda kreeg het rugnummer tien, dat de afgelopen jaren aan Sneijder toebehoorde.

Het contract van Sneijder in Istanbul loopt nog tot de zomer van 2018. Volgens De Telegraaf onderhandelde het management van Sneijder de afgelopen weken met het bestuur van de Turkse topclub tevergeefs over de voorwaarden van een vertrek van de middenvelder.

Sneijder speelt sinds januari 2013 voor Galatasaray, dat hem destijds overnam van Internazionale. Vorig seizoen maakte hij vijf treffers in 27 competitieduels voor de nummer vier van de Turkse Süper Lig.