Rooney zegt dat Koeman grote invloed had op zijn terugkeer naar Everton

"Koeman heeft veel invloed gehad. Toen duidelijk werd dat ik Manchester zou gaan verlaten, heeft Ronald enkele keren laten weten hoe graag hij me wilde halen", aldus de 31-jarige Rooney, die na dertien jaar bij Manchester United teruggaat naar de club waar hij op 16-jarige leeftijd debuteerde.

"De woorden van Koeman hebben grote impact op me gehad. Meerdere clubs toonden belangstelling, maar zodra duidelijk werd dat Everton me wilde was dat de enige optie voor me."

"Toen ik met Ronald sprak, zag ik in zijn ogen hoe graag hij me wilde halen. Daarna was het een no-brainer voor mij. Everton was de enige club waar ik heen wilde."

Enthousiast

Rooney tekende zondag een tweejarig contract bij de club waar hij als 9-jarige in de jeugdopleiding terechtkwam. De topscorer aller tijden van Engeland met 53 treffers heeft zin om aan het seizoen te beginnen bij Everton.

"Het is geweldig om terug te zijn. Ik ben enthousiast en kan niet wachten om mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten. De club heeft zich goed versterkt en heeft de weg omhoog ingezet. Deze club zou prijzen moeten winnen en we zetten grote stappen om mee te kunnen doen om de prijzen."

Afgelopen seizoen eindigde Everton op de zevende plek in de Premier League, waardoor de ploeg deze zomer in de voorronde van de Europa League uitkomt. Topscorer Lukaku vertrok naar Manchester United, Rooney neemt het rugnummer tien van de Belgische spits over.

Winnaarsmentaliteit

Koeman haalde ook middenvelder Davy Klaassen (Ajax), doelman Jordan Pickford (Sunderland), spits Sandro Ramirez (Malaga) en verdediger Michael Keane (Burnley) al naar Goodison Park. Maar de Nederlander heeft misschien wel de meeste verwachtingen van Rooney.

"Wayne heeft de ambitie en winnaarsmentaliteit die we nodig hebben bij Everton", denkt Koeman. "Ik ben blij dat hij hier is, want hij weet hoe het is om prijzen te winnen."

"Van al onze spelers zijn alleen Klaassen in Nederland en Gareth Barry met Manchester City in de Premier League al eens kampioen geworden."

Rooney kan donderdag zijn rentree maken bij Everton in het eerste oefenduel van het seizoen tegen Gor Mahia FC uit Kenia. Op woensdag 19 juli speelt de ploeg van Koeman vriendschappelijk tegen FC Twente. De Premier League begint voor Everton op zaterdag 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen Stoke City.

Bekijk het volledige programma van het komende Premier League-seizoen