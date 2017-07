Rooney keert na dertien jaar terug bij Everton

Rooney zette zondag zijn handtekening onder een tweejarig contract bij Everton. Hij had bij United nog een verbintenis tot de zomer van 2018.

De 119-voudig international van Engeland bewandelde in 2004 de omgekeerde weg. Hij kende een uiterst succesvolle tijd in het shirt van United.

Rooney was in 556 wedstrijden liefst 253 keer trefzeker, waarmee hij topscorer aller tijden is van de 'Red Devils'.

Rooney won met United vijf keer de Premier League, vier keer de League Cup, vier keer het Community Shield, een keer de FA Cup, een keer de Champions League, een keer de Europa League en een keer de wereldbeker voor clubs.

Rooney doorliep de jeugdopleiding van Everton en speelde twee seizoenen in de hoofdmacht van de 'Toffees', waarin hij in 75 duels zestien keer het net vond.

Koeman

Rooney krijgt bij Everton te maken met manager Ronald Koeman, die in zijn nopjes is met de komst van de routinier. "Ik ben blij dat Wayne heeft besloten naar huis te komen", zegt de Nederlander op de clubsite.

"Hij weet wat het is om prijzen te winnen. Zijn winnaarsmentaliteit kunnen we goed gebruiken. Wayne is pas 31 jaar en ik heb geen enkele twijfel over zijn kwaliteiten. Het is fantastisch dat hij hier weer is."

Rooney moet op Goodison Park Romelu Lukaku doen vergeten. De Belgische spits staat juist op het punt om Everton te verruilen voor United.

Everton is deze zomer zeer productief op de transfermarkt. Naast Rooney hengelde de nummer zeven van het afgelopen seizoen op het hoogste niveau in Engeland ook Jordan Pickford, Michael Keane, Sandro RamĂ­rez, Henry Onyekuru (nog een seizoen uitgeleend aan Anderlecht)Â en Ajax-aanvoerder Davy Klaassen binnen.