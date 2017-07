Oud-international Sylvia Nooij (32) overleden na epileptische aanval

Nooij, die zes keer voor het Nederlands elftal uitkwam, kreeg zaterdag een epileptische aanval en heeft ze die niet overleefd.

Nooij speelde in Amsterdam bij Buitenveldert en bij Ter Leede uit Sassenheim. In 2007 maakte ze de overstap naar ADO Den Haag in de Eredivisie, waar ze een keer landskampioen werd en twee keer de KNVB-beker won.

In 2009 maakte Nooij haar debuut voor Oranje, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Canada. De verdedigster speelde in 2012 haar laatste wedstrijd voor de 'Oranjeleeuwinnen'.