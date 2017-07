FC Twente huurt Gjorgjev voor twee seizoenen van Grasshopper

FC Twente heeft tevens een optie tot koop bedongen op Gjorgjev, die vijf interlands voor Macedonië achter zijn naam heeft staan.

Nikola Gjorgjev doorliep de jeugdopleiding van Grasshopper en maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van de Zwitserse club. Hij speelde in de voorbije jaargang veertig officiele wedstrijden voor Grasshopper en scoorde daarin vier keer.

Gjorgjev kan zijn geluk niet op met zijn transfer. "Deze overgang naar FC Twente is voor mij een prachtige nieuwe stap. Ik ben als jonge speler bij Grasshopper begonnen en nu krijg ik de kans om in een grotere competitie te gaan spelen. Ik voel dat ik er klaar voor ben."

Ook technisch directeur Jan van Halst is in zijn nopjes met de komst van Gjorgjev. "Nikola is een jonge getalenteerde buitenspeler die ons aanvallend meer mogelijkheden biedt. Hij was afgelopen maand actief op het EK onder 21 en is wederom een speler die FC Twente heeft uitgekozen om zijn talent verder te ontwikkelen. Daar gaan we samen hard aan werken."

Zevende aanwinst

Gjorgjev is de zevende aanwinst van FC Twente deze zomer. Eerder trok de nummer zeven van de voorbije jaargang in de Eredivisie Tom Boere, Haris Vuckic, Danny Holla, Jorn Brondeel, Jeffrey de Lange en Alexander Laukart aan.

Daartegenover staat het vertrek van Mateusz Klich, Bersant Celina, Yaw Yeboah, Enis Bunjaki, Chinedu Ede, Tim Hölscher, Nick Marsman, Dylan Seys, Sonny Stevens, Enes Ünal en Kamohelo Mokotjo.