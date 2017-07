Ajax schrapt eerste open training van seizoen na incident met Nouri

Nouri zakte zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk in elkaar, nadat hij werd getroffen door hartritmestoornissen.

De 20-jarige middenvelder werd na een geslaagde reanimatie met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. De international van Jong Oranje ligt daar momenteel op de intensive care, waar hij in slaap wordt gehouden.

Ajax heeft zondag nog geen nieuwe informatie naar buiten gebracht over de toestand van Nouri, die niet in levensgevaar verkeert. De jonge middenvelder ademt zelfstandig.

De eerste open training van Ajax voor eigen publiek heeft altijd een feestelijk tintje. De Amsterdammers keerden zaterdag al terug naar Nederland. Het oefenduel met Bremen werd niet meer hervat. De Duitsers stonden met 2-1 voor.

Aangeslagen

Volgens trainer Marcel Keizer is de spelersgroep van Ajax aangeslagen door het incident. De nieuwe coach was zelf ook zichtbaar aangedaan.

De selectie heeft zondag vrijaf gekregen, al zijn de spelers welkom om zich op trainingscomplex De Toekomst te melden om over de gebeurtenis te praten.

"Het is niet te beschrijven wat er door je heengaat. Appie is onderdeel van Ajax 1, maar ook echt Ajax. Hij komt uit de jeugdopleiding, iedereen hier kent hem", zei Keizer over Nouri, die in 2004 bij Ajax terechtkwam.