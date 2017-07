Verenigde Staten op Gold Cup niet voorbij Panama

Dom Dwyer bracht de thuisploeg in Nashville kort na rust op voorsprong, maar tien minuten later zorgde Miguel Camaro voor de gelijkmaker namens Panama.

Het was al de vierde onderlinge confrontatie op rij tussen beiden landen die in 1-1 eindigt. Het duel in Nashville werd onder snikhete omstandigheden afgewerkt.

Martinique nam de leiding in groep B door de zege op Nicaragua. Kevin Parsemain en Steeven Langil scoorden voor de ploeg van het Franstalige eiland.

Curaçao

Op de Gold Cup strijden de beste landen van Noord- en Midden-Amerika en de Caribbean tegen elkaar. Twaalf landen zijn in de groepsfase verdeeld over drie poules. Mexico is de titelverdediger.

Curaçao debuteert dit jaar op het toernooi. De ploeg van bondscoach Remko Bicentini speelt zondag (lokale tijd) in groep C San Diego tegen Jamaica.