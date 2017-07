Captain Van den Berg wil met Oranje 'een groot feest' maken van EK

"Ik ervaar geen druk, omdat ik aan iedereen wil laten zien hoe goed wij kunnen voetballen. We kijken al zolang uit naar het EK. Het is echt aftellen", zegt Van den Berg voor de camera van NUsport.

De aanvoerster van Nederland speelde zaterdag tegen Wales de laatste wedstrijd van de voorbereiding van Oranje. Mede door een goal van verdediger Van den Berg werd op Het Kasteel in Rotterdam met liefst 5-0 gewonnen.

"Ik denk dat we tegen Wales bij vlagen lieten zien dat we in EK-vorm steken", vindt Van den Berg. "Maar we hadden de hele wedstrijd het tempo moeten bepalen. Wales werd nu weliswaar ook kapot gespeeld, maar met een hoger tempo hadden we wel twee keer zoveel kunnen scoren."

"Maar 5-0 is ook al lekker als afsluiter. De sfeer in het stadion was ook mooi. Daaraan kun je merken dat het EK een groot feest kan worden en daar willen wij met Oranje voor zorgen."

Kwartfinales

Toch wil Van den Berg niet uitspreken wat concreet de doelstelling is voor Oranje, dat met Noorwegen, Denemarken en België als tegenstanders op papier in de zwaarste groep van het EK zit.

"Het is lastig om een doel te benoemen. De poulefase wordt al zwaar en een eventuele kwartfinale ook. Maar we zijn wel topsporters en een toernooi, zeker in eigen land, speel je altijd om te winnen."

De 26-jarige Van den Berg, die onder contract staat bij het Engelse Reading, is overtuigd van de kwaliteiten van Oranje, dat twee jaar geleden op het WK in Canada werd uitgeschakeld in de achtste finales. "Ik twijfel niet aan onze kwaliteiten. Als we laten zien wat we in onze mars hebben, wordt het een heel mooi EK."

Noorwegen

Oranje en Van den Berg moeten er meteen staan, want in de eerste wedstrijd wacht volgende week zondag in Utrecht Noorwegen en dat is de zwaarste tegenstander uit de groep. "Noorwegen gaan we niet overlopen, zoals we met Wales hebben gedaan. Ik verwacht een pittige wedstrijd, op topniveau van het vrouwenvoetbal. De boel moet meteen op scherp staan."

Op basis van de FIFA-ranking is Noorwegen met de elfde plaats iets beter dan Nederland, dat twaalfde staat.

"Noorwegen doet al jaren mee in de top", weet Van den Berg. "Het is een ploeg met veel individuele kwaliteit, loopvermogen en ze zijn fysiek sterk. Wij moeten niet meegaan in dat fysieke spel en juist de bal later gaan. Gewoon lekker voetballen en dat kunnen we. Het gevoel is goed. Ik kan niet wachten tot het EK begint."

De wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen begint zondag 16 juli om 18.00 uur in de Galgenwaard. Vier dagen later speelt Oranje op Het Kasteel tegen Denemarken, waarna de groepsfase op 24 juli in het Willem II Stadion wordt afgesloten tegen België.