Ajax-trainer Keizer kan alleen maar 'hopen en bidden' voor Nouri

Keizer kan moeilijk inschatten hoe Nouri er voorstaat. "Dat is echt te vroeg. Het enige dat we kunnen doen is hopen en bidden dat hij herstelt", zegt hij zaterdagavond laat tegen NOS. "Ik ben geen dokter, dus ik kan er niks over zeggen."

De selectie van Ajax vloog zaterdagavond vanuit Oostenrijk terug naar Nederland. Bij aankomst op Schiphol hoorden de spelers en staf dat Nouri buiten levensgevaar is.

"We hebben een aangeslagen groep", meldt Keizer. "Zondag zijn de spelers vrij, ze worden op de hoogte gehouden van de situatie. Als ze willen dan mogen ze naar de club komen om erover te praten."

De nieuwe hoofdtrainer van Ajax was zichtbaar aangedaan door de gebeurtenis. "Het is niet te beschrijven wat er door je heengaat. Appie is onderdeel van Ajax 1. Hij is echt Ajax, komt uit de jeugdopleiding, iedereen hier kent hem", zegt Keizer over Nouri, die in 2004 in de jeugd van Ajax terechtkwam.

Ziekenhuis

Nouri viel zaterdag in de 72e minuut van het oefenduel met Werder Bremen zonder bal of tegenstander in de buurt plots neer. Het duurde even voordat de ernst van de situatie duidelijk was.

"Ik zag Klaas-Jan Huntelaar en Carel Eiting komen en aan hun gezicht zag ik: dit is wel ernstig. Iedereen dacht dat hij zijn tong had ingeslikt of zo. Toen bleek het toch iets met zijn hart te zijn."

Al snel kwamen er twee ambulances het veld oprijden en kreeg Nouri op het veld hartmassage. Uiteindelijk werd de middenvelder met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Zijn familie reist daar zondag naartoe.

"We moeten een groot compliment maken naar onze dokter, de medische staf en de mensen die daar geholpen hebben, want volgens mij was het een aardige klus om dit voor elkaar te krijgen", aldus Keizer.