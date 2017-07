Geschrokken Van der Sar vreesde het ergste voor Ajacied Nouri

De 20-jarige Nouri zakte zaterdag in de vriendschappelijke wedstrijd in Oostenrijk in elkaar door hartritmestoornissen. Na een lange behandeling werd hij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

"Het had veel erger kunnen zijn. Voor ons was het ook even onduidelijk. We zagen dat Appie op de grond lag en dat de hulpdiensten er snel waren. Toen duurde het wel heel lang", beschrijft Van der Sar het moment tegenover de NOS.

"Op dat moment ga je aan iets ernstigs denken, ook omdat zijn benen niet bewogen. Er is heel adequaat gehandeld door de dokter, de fysiotherapeut en de mensen van het Rode Kruis."

Later zaterdag liet Ajax weten dat Nouri een hartslag heeft en dat hij aan de beademing ligt. De international van Jong Oranje wordt in het ziekenhuis in slaap gehouden, zodat hij zo goed mogelijk kan worden onderzocht.

Familie

De 46-jarige Van der Sar stelt met Ajax alles in het werk om de familie van Nouri zo goed mogelijk op te vangen. De familieleden reizen zondag af naar Oostenrijk.

"Hij is gereanimeerd op het veld en met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht. We hebben contact gehad met de familie en wensen Appie en zijn familie heel veel sterkte. We hopen op een goede afloop."

Nouri, die in de 72e minuut tegen het gras ging, kreeg van de artsen hartmassage. De medische staf van Ajax werd ondersteund door die van Werder Bremen.

De spelers en de technische staf van Ajax oogden aangeslagen. De wedstrijd, waarin de Duitse opponent met 2-1 leidde, werd definitief gestaakt.