Oranjevrouwen veel te sterk voor Wales in laatste oefenduel voor EK

Halverwege was het 2-0 voor Oranje door doelpunten van Lieke Martens en Danielle van de Donk en na rust tekende Vivianne Miedema (twee keer) en Mandy van den Berg voor de Nederlandse productie.

Met de zege kende de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman een goede generale voor het EK, al speelde Wales, dat niet naar het EK gaat, te zwak om te kunnen spreken van een serieuze test.

Zondag 16 juli speelt Nederland in De Galgenwaard de openingswedstrijd van het toernooi tegen Noorwegen. De andere tegenstanders in groep A zijn Denemarken (20 juli) en België (24 juli). De nummer een en twee plaatsen zich voor de kwartfinales. Op het vorige EK, vier jaar geleden in Zweden, kwam Oranje niet door de groepsfase.

Paal

Het werd zaterdag op Het Kasteel al snel duidelijk dat het duel met Wales geen echte test zou worden voor het EK, maar eerder een lekker opwarmertje.

Oranje kreeg van begin af aan alle ruimte om aan te vallen en daar maakte vooral Shanice van de Sanden gebruik van. Probleem was dat de voorzetten van de razendsnelle rechtsbuiten niet altijd naar behoren waren, al wist ze na zes minuten wel Vivianne Miedema in stelling te brengen. De spits van Oranje schoot naast.

Niet veel later was het Van de Sanden die zelf uithaalde en via de keepster Laura O’Sullivan de paal raakte. Een doelpunt voor Oranje kon echter niet lang uitblijven. Na twaalf minuten dribbelde linksbuiten Martens door de defensie van Wales en schoot de bal in de verre (1-0).

Terwijl Oranje-keepster Sari van Veenendaal vrijwel niets te doen had, leek Van de Sanden in de twintigste minuut de score te verdubbelen, maar ze kopte binnen vanuit buitenspelpositie. Van de Donk maakte even later wel de tweede treffer voor Oranje. O’Sullivan wist de inzet van Miedema nog wel te keren, maar was kansloos op de rebound van de middenveldster van Arsenal, die daarmee tekende voor de 2-0 ruststand.

Kopbal

Zonder wissels halverwege kon Oranje in de tweede helft vrolijk verder gaan met aanvallen. De 3-0 liet ook niet lang op zich wachten; Miedema kopte raak uit een voorzet Van de Sanden en dat was al de veertigste interlandgoal van de pas 20-jarige spits van Oranje.

Nummer 41 kwam er ook nog. Ditmaal mocht de Drentse, die deze zomer Bayern München voor Arsenal verruilt, opstomen tot de rand van de zestien meter, waarna ze O’Sullivan kansloos liet met een hard schot in de verre hoek (4-0).

De 43e interlandgoal van Miedema had ook nog gekund. Na een een-tweetje met invalster Renate Jansen stuitte ze op keepster.

Daarmee was het nog niet gedaan, want de vijfde goal voor Oranje viel nog wel. Aanvoerster Van den Berg maakte vlak voor tijd de 5-0, een overwinning waarmee Nederland zorgeloos kan toeleven naar het EK.