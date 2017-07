Ajacied Nouri buiten levensgevaar na hartproblemen in oefenduel

Ajax meldt op Twitter dat Nouri in het ziekenhuis een hartslag heeft en aan de beademing ligt. De international van Jong Oranje wordt in slaap gehouden om hem zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken.

Nouri werd minutenlang behandeld door de aanwezige hulpdiensten. Er verschenen twee ambulances en even later een traumahelikopter op het veld. De wedstrijd was op dat moment al gestaakt.

Nouri, die in de 72e minuut tegen het gras ging, kreeg van de artsen hartmassage. De medische staf van Ajax werd ondersteund door die van Werder Bremen. De spelers en de technische staf van Ajax oogden aangeslagen.

Vijftien wedstrijden

Nouri, die wordt beschouwd als een groot talent, kwam tot dusver tot vijftien optredens in het eerste elftal van Ajax. Daarin maakte hij één treffer. Ook speelde hij 45 duels voor Jong Ajax.

De middenvelder maakte in maart 2015 bij het beloftenelftal zijn debuut als prof. Anderhalf jaar later kwam hij in het bekerduel met Willem II (5-0) voor het eerst in actie in de hoofdmacht. Hij scoorde direct door raak te schieten uit een vrije trap.

Op het moment dat Nouri zaterdag onwel werd stond Ajax met 2-1 achter in het oefenduel met Werder Bremen. Ajacied Mateo Cassierra had zijn ploeg in de eerste helft op voorsprong gezet, maar Johannes Eggestein en Florian Kainz scoorden na rust voor de Duitsers.