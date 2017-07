Riedewald staat voor vertrek en ontbreekt bij oefenduel Ajax

Riedewald kreeg van Ajax toestemming om het oefenduel met Werder Bremen te laten schieten. De Amsterdammers spelen om 16.00 uur tegen de Duitsers in Oostenrijk, waar de ploeg van trainer Marcel Keizer op trainingskamp is.

"Op dit moment is het beter om niet in actie te komen", zegt Riedewald tegen VI. "Meerdere clubs zijn concreet en dan kan het snel gaan. Ik kon me daar wel in vinden. Mocht het toch allemaal niet doorgaan, dan sluit ik gewoon weer aan, zoals afgesproken."

Vorig seizoen onder trainer Peter Bosz kon Riedewald al niet rekenen op een basisplek en ook onder Keizer zijn de kansen op een vaste plek in het elftal klein. De drievoudig Oranje-international raakte zelfs zijn vaste rugnummer vier kwijt, waardoor een vertrek het meest voor de hand ligt.

Debuut

Riedewald doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2013 in de uitwedstrijd tegen Roda JC zijn Eredivisiedebuut. De verdediger kwam tien minuten voor tijd in het veld en hielp de ploeg van toenmalig coach Frank de Boer met twee doelpunten aan een benauwde 1-2 zege.

Riedewald verloor vorig seizoen onder Bosz de concurrentiestrijd van Nick Viergever. Hij kwam mede door veel invalbeurten nog wel tot 32 officiële wedstrijden, waarin hij een keer scoorde.

Riedewald stond bovendien in de finale van de Europa League, die met 2-0 werd verloren van Manchester United.

Tete

Naast Riedewald staat ook Kenny Tete voor een vertrek bij Ajax. De rechtsback verkast zo goed als zeker naar Olympique Lyon, waar ook Bertrand Traoré deze zomer een contract tekende.

Ajax vervolgt de oefencampagne in aanloop naar het nieuwe seizoen op 11 juli met een wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Daarna staan ook nog oefenduels met PAOK Saloniki, Olympique Lyon en Hull City op het programma.