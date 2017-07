'Lukaku zo goed als zeker naar United, Rooney terug naar Everton'

De transfer van Lukaku hing al even in de lucht, maar lijkt nu beklonken te zijn. United meldt op zijn website dat beide clubs een akkoord hebben bereikt over de transfersom. De nummer zes van de Premier League moet nog wel onderhandelen met de 24-jarige Belg over zijn contract.

Lukaku viert momenteel vakantie in Los Angeles. Daar zou de Belg een medische keuring ondergaan om vervolgens zijn transfer naar United af te ronden. De Engelse club komt zondag naar Amerika voor een trainingskamp en zou dus direct bij de ploeg van José Mourinho kunnen aansluiten.

De club maakte verder geen details bekend, maar naar verluidt is met de overgang een bedrag gemoeid van minstens 85 miljoen euro. De verwachting is dat de Engelse spits Wayne Rooney de omgekeerde weg bewandelt en zich aansluit bij het Everton van coach Ronald Koeman.

Rooney kwam tussen 2002 en 2004 ook al uit voor Everton. In 65 wedstrijden kwam hij veertien keer tot scoren. In 2004 vertrok de 31-jarige spits voor 37 miljoen euro naar United.

Chelsea

Eerder op zaterdag schreef Sky Sports dat Chelsea ook een bod van ruim 85 miljoen euro zou hebben gedaan op de 24-jarige aanvaller van Everton.

Het verschil tussen de twee aanbiedingen is dat Chelsea minder geld zou willen betalen aan de zaakwaarnemer van Lukaku. Mino Raiola zou zelf naar verluidt 12 miljoen pond willen overhouden aan de transfer, omgerekend zo'n 13,5 miljoen euro.

De aanvaller staat nog tot medio 2019 onder contract bij Everton. In maart weigerde hij zijn verbintenis te verlengen bij de club van trainer Ronald Koeman.

Zlatan

Lukaku moet bij United de opvolger worden van Zlatan Ibrahimovic, die deze zomer transfervrij vertrok uit Manchester.

Mocht het daadwerkelijk tot een transfer voor 85 miljoen euro komen dan is Lukaku de duurste Belgische speler ooit. Op dit moment is dat nog Kevin De Bruyne. In 2015 legde Manchester City ruim 75 miljoen euro neer voor de middenvelder, die destijds uitkwam voor VfL Wolfsburg.

Paul Pogba is nog altijd de duurste speler ooit. De Fransman verruilde vorig jaar voor 105 miljoen euro Juventus voor United.

25 treffers

United kan de vierde Engelse club worden van Lukaku, die de jeugdopleiding van Anderlecht doorliep. Hij tekende in 2011 bij Chelsea, maar wist daar geen basisplaats af te dwingen. Na een verhuurperiode bij West Bromwich Albion werd hij in 2013 door Everton vastgelegd.

Het afgelopen seizoen werd Lukaku achter Tottenham Hotspur-spits Harry Kane (29 goals) met 25 treffers tweede op de topscorerslijst van de Premier League. Voor België was hij 23 keer trefzeker in 59 interlands.