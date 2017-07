FC Twente raakt Mokotjo kwijt, Castro keert terug bij Heracles Almelo

Mokotjo had bij FC Twente nog een verbintenis tot de zomer van 2018. De Tukkers doen geen mededelingen over de transferbedrag van de zesvoudig international van Zuid-Afrika.

Mokotjo maakte medio 2014 de overstap van PEC Zwolle naar FC Twente. Hij speelde 97 competitiewedstrijden voor de landskampioen van 2010 en scoorde daarin drie keer.

Mokotjo was in Nederland ook te bewonderen bij Feyenoord en Excelsior. Hij komt bij Brentford de Nederlander Florian Jozefzoon tegen. De oud-speler van Ajax en PSV verlengde vorige week zijn contract op Griffin Park met één seizoen.

Mokotjo is alweer de elfde speler die deze zomer de deur bij FC Twente achter zich dichttrekt. Eerder zochten Mateusz Klich, Bersant Celina, Yaw Yeboah, Enis Bunjaki, Chinedu Ede, Tim Hölscher, Nick Marsman, Dylan Seys, Sonny Stevens en Enes Ünal al hun heil elders.

Castro

Heracles Almelo heeft komend seizoen toch gewoon de beschikking over Bram Castro. De overgang van de 34-jarige Belgische doelman naar AA Gent is afgeketst en om die reden keert hij komende maandag terug bij de nummer tien van het afgelopen seizoen in de Eredivisie.

Heracles bereikte vorige week een akkoord met Gent over de transfersom voor Castro, die in het Polman Stadion nog een contract tot de zomer van 2018 heeft. Waarom de deal geen doorgang vindt, is nog niet bekend.

"Vanwege het feit dat hij weer dichter bij zijn familie kon zijn gunden we Bram deze transfer", zegt algemeen directeur Nico-Jan Hoogma op de website van Heracles.

"De overgang is echter afgeketst en dus komt Bram terug naar Almelo. Dat is natuurlijk gezien de familie even lastig, maar Bram heeft ook vorige week nog aangegeven een heel bijzonder gevoel bij onze club te hebben."

"Wij zijn er van overtuigd dat hij de draad met hulp van iedereen weer snel op gaat pakken. Hij is al jarenlang onze onbetwiste eerste doelman en we zijn dan ook blij dat Bram voor ons blijft spelen."