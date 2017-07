Castro keert terug bij Heracles na afketsen overgang naar Gent

Heracles Almelo bereikte vorige week een akkoord met AA Gent over de transfersom voor Castro, die in het Polman Stadion nog een contract tot de zomer van 2018 heeft. Waarom de deal geen doorgang vindt, is nog niet bekend.

"Vanwege het feit dat hij weer dichter bij zijn familie kon zijn gunden we Bram deze transfer", zegt algemeen directeur Nico-Jan Hoogma op de website van Heracles.

"De overgang is echter afgeketst en dus komt Bram terug naar Almelo. Dat is natuurlijk gezien de familie even lastig, maar Bram heeft ook vorige week nog aangegeven een heel bijzonder gevoel bij onze club te hebben."

"Wij zijn er van overtuigd dat hij de draad met hulp van iedereen weer snel op gaat pakken. Hij is al jarenlang onze onbetwiste eerste doelman en we zijn dan ook blij dat Bram voor ons blijft spelen."

Het is echter nog maar de vraag of Castro in de eerste competitiewedstrijd van Heracles op 12 augustus tegen Ajax ook daadwerkelijk onder de lat staat bij de Tukkers. De routinier zou ook in de serieuze belangstelling van Sint-Truiden staan.