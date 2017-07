Veltman volgt Klaassen op als aanvoerder van Ajax

Trainer Marcel Keizer maakte dat vrijdag voorafgaand aan de oefensessie op het trainingskamp in Oostenrijk aan de selectie bekend. Het kwam Veltman op applaus van zijn ploeggenoten te staan.

"Joël is net als Davy helemaal uit de eigen jeugd opgeklommen naar het eerste elftal. Hij speelt al zoveel jaar in de hoofdmacht, dus hij verdient deze band", zegt Keizer op de site van Ajax.

Veltman begint aan zijn zesde seizoen in de hoofdmacht van Ajax. Hij kwam vooralsnog tot 166 officiële wedstrijden in dienst van de Amsterdammers en vond daarin acht keer het net.

Even leek het erop dat Veltman deze zomer elders onderdak zou gaan vinden, maar vorige week kwam het nieuws naar buiten dat de zeventienvoudig international van Oranje binnenkort zijn tot medio 2018 lopende contract bij Ajax met twee jaar gaat verlengen.

Tete

Veltman kreeg van de voorganger van Keizer, Peter Bosz, in de recente twaalf maanden rechts achterin de voorkeur boven Kenny Tete, die wel op weg is naar de uitgang in de Arena. Tete heeft van de directie van Ajax toestemming gekregen om te onderhandelen met andere clubs.

Klaassen mocht zich twee jaar lang de aanvoerder van Ajax noemen. De 24-jarige middenvelder vertrok vorige maand voor liefst 27 miljoen euro naar Everton.

Ajax sluit zaterdag het trainingskamp in Zillertal af met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Werder Bremen. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie én Europa League-finalist komt op 25/26 juli en 1/2 augustus uit in de derde voorronde van de Champions League.