FC Utrecht-testspeler Emanuelson 'snakt' naar terugkeer in Eredivisie

"Als ik FC Utrecht niet zag zitten dan was ik hier niet. Alleen, in de voetballerij weet je nooit hoe het loopt. Misschien komt er wel een buitenlandse club", aldus Emanuelson, die de afgelopen zeven seizoenen in Engeland en Italië speelde, donderdag in het AD.

"Maar ik snak er eerlijk gezegd naar om terug te keren naar Nederland. Utrecht speelt dynamisch voetbal en ik ben een dynamische speler. Dat zou prima bij elkaar kunnen passen. We gaan het zien."

De zeventienvoudig international, die in 2012 zijn laatste interland speelde voor Oranje, maakte woensdag al zijn officieuze debuut voor FC Utrecht in de met 1-0 verloren oefenwedstrijd tegen het Russische FC Ufa.

Het was voor Emanuelson zijn eerste wedstrijd, nadat hij afgelopen seizoen bij Sheffield Wedsnesday maar één keer in mocht vallen in het Championship. Daarvoor kwam hij ook in Italië bij Hellas Verona, Atalanta Bergamo en AS Roma amper aan spelen toe.

"Ik heb moeilijke jaren gehad, waarin ik te weinig heb gespeeld", beseft Emanuelson, die na zijn vertrek bij Ajax in 2010 ook bij AC Milan en Fulham speelde. "Nu is het zaak vooruit te kijken. Elk nadeel heeft bovendien zijn voordeel, zei Johan Cruijff ooit. Dat is bij mij ook zo. Anders dan veel leeftijdgenoten heb ik de zevenhonderd duels nog niet aangetikt. Dus juist omdat ik de laatste jaren weinig heb gespeeld, voel ik me fysiek jonger dan ik ben."

Kinderen

Bij zijn wens om terug te keren naar Nederland, speelt ook de privésituatie van de oud-Ajacied mee. "Ik heb zeven jaar in het buitenland gevoetbald. Ik merk dat ik het contact met mijn kinderen wil intensiveren. Ik ben niet meer samen met hun moeder, maar hun ontwikkeling gaat zo snel, dat wil ik niet missen. Ze doen het heel goed, daar wil ik meer van genieten."

"Twee weken terug werd mijn dochtertje Nederlands kampioen turnen. Zulke momenten moet je als vader meemaken."

Overigens moet FC Utrecht nog besluiten of het Emanuelson een contractvoorstel doet. "We kijken na deze week hoe we er samen inzitten. Na de evaluatie zien we of we verder iets voor elkaar kunnen betekenen en er een vervolgstap komt", vertelt trainer Erik ten Hag.

FC Utrecht bereidt zich in Oostenrijk voor op het nieuwe seizoen en in het bijzonder de wedstrijden in de voorronde van de Europa League. De ploeg van Ten Hag speelt op 13 en 20 juni in de tweede voorronde tegen de winnaar van het tweeluik tussen FC Valletta uit Malta en SS Folgore uit San Marino.

Valletta won de eerste wedstrijd vorige week in eigen stadion met 2-0. Donderdagavond is de return in San Marino.