Arsenal neemt Lacazette voor recordbedrag over van Olympique Lyon

Volgens de BBC betaalt Arsenal 53 miljoen euro voor de 26-jarige Lacazette, die bij Lyon nog beschikte over een contract tot medio 2019. Het transferbedrag kan door bonussen nog oplopen tot maximaal zestig miljoen euro.

Nooit eerder gaven de Londenaren zoveel geld uit voor een speler. Lacazette is net iets duurder dan Mesut Özil, die in 2013 voor circa 48 miljoen euro de overstap maakte van Real Madrid.

Manager Arsène Wenger is zeer blij met het aantrekken van Lacazette. "Alexandre heeft de afgelopen jaren bewezen dat hij doelpunten kan maken en een zeer efficiënte afmaker is", zegt de Franse manager op de website van Arsenal. "Met zijn technische kwaliteiten en sterke karakter is hij een belangrijke toevoeging aan de selectie."

Lacazette speelde sinds 2010 voor Olympique Lyon, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. In 275 officiële wedstrijden kwam hij 129 keer tot scoren, maar hij kroonde zich nooit tot landskampioen met 'Les Gones'.

Afgelopen seizoen eindigde Lacazette met 28 treffers als tweede op de topscorerlijst in de Ligue 1, achter Edinson Cavani van Paris Saint-Germain (35 doelpunten).

Sinds 5 juni 2013 mag Lacazette zich ook Frans international noemen. In zijn elf interlands tot dusver kwam de aanvaller één keer tot scoren.

Arsenal, dat zich eerder al versterkte met verdediger Sead Kolasinac, verwacht dat Lacazette volgende week bij de selectie zit voor het driedaagse trainingskamp in Sydney. De aanvaller kan op 29 juli voor het eerst in actie komen voor eigen publiek in de strijd om de Emirates Cup.