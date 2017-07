PSV-doelman Pasveer (33) tekent voor drie jaar bij Vitesse

In Eindhoven fungeerde Pasveer als reservekeeper achter Jeroen Zoet. Zijn contract liep nog tot medio 2018. "Na mooie jaren bij PSV ben ik er aan toe om nog een keer vol de strijd aan te gaan om eerste doelman te worden", zegt hij op de website van zijn nieuwe club.

In Arnhem moet Pasveer de concurrentie aangaan met Eloy Room, al houdt Vitesse er ook rekening mee dat de nationale doelman van Curaçao deze zomer nog verkast.

"Ik heb nog met Peter Bosz en Hendrie Krüzen gesproken, die vol lof waren over de club en de faciliteiten", zegt Pasveer, die in het verleden bij Heracles onder Bosz en Krüzen speelde. Het huidige trainersduo van Borussia Dortmund was voorheen in Arnhem werkzaam.

Pasveer kijkt uit naar het nieuwe seizoen. "Ik breng ervaring mee en weet wat er allemaal bij komt kijken om in de groepsfase van een Europees toernooi uit te komen. Ik ga met vertrouwen de concurrentiestrijd aan om een plek onder de lat te verdienen."

Stabiele doelman

Pasveer keepte bij FC Twente, Go Ahead Eagles en Heracles Almelo voordat hij bij PSV terecht kwam. Bij de topclub was hij vaste doelman in de KNVB-beker. Hij kwam in drie jaar tot vijf Eredivisieduels en speelde ook in de Europa League (drie keer) en Champions League (eenmaal) mee.

"Met de komst van Remko hebben wij weer een stap gezet om kwaliteit en routine in onze as te krijgen", zegt Mo Allach, technisch directeur van Vitesse.

"Remko heeft bewezen een hele stabiele doelman te zijn. Tel daarbij zijn ervaring op, ook op internationaal niveau, en hij kan van grote waarde zijn voor Vitesse."

Roerige transferzomer

Vitesse beleeft een roerige transferzomer. Eerder trok de club Thulani Serero (Ajax), Thomas Bruns (Heracles Almelo), Fankaty Dabo (Chelsea, huur), Tim Matavz (FC Augsburg) en Bryan Linssen (FC Groningen) aan.

Daartegenover staat het vertrek van Lewis Baker, Nathan, Matt Miazga, Mukhtar Ali (die gehuurd waren van Chelsea), Kelvin Leerdam (Seattle Saunders), Arshak Koryan (nog niet bekend), Kevin Diks (Feyenoord), Adnane Tighadouini (Malaga, was gehuurd), Ricky van Wolfswinkel (FC Basel), Marvelous Nakamba (Club Brugge) en Yunin Zhang (West Bromwich Albion).

PSV verhuurde eerder deze zomer al derde doelman Hidde Jurjus aan Roda JC. Jeugddoelman Yanick van Osch is voorlopig doorgeschoven naar de A-selectie. Zoet en Luuk Koopmans zijn de andere keepers.

Vitesse is als bekerwinnaar automatisch geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Op 5 augustus spelen de Arnhemmers om de Johan Cruijff Schaal tegen landskampioen Feyenoord.