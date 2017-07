'Messi (30) verlengt contract bij FC Barcelona tot medio 2021'

Het huidige contract van Messi in Camp Nou loopt in de zomer van 2018 af. Gesprekken over het verlengen van die verbintenis leverden lange tijd geen resultaat op, waardoor Messi in de media in verband werd gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain of Manchester City.

Met de contractverlenging komt een einde aan die geruchten. Volgens Spaanse media gaat Messi 22 miljoen euro per jaar verdienen, waarmee hij de best betaalde speler van Europa wordt. In de verbintenis is een vaste transfersom van 300 miljoen euro opgenomen. Een dergelijke vertrekclausule is verplicht in Spanje.

Afgelopen seizoen verlengde Barcelona de contract van Luis Suarez (30) en Neymar (25) al tot en met de zomer van 2021. De Spaanse topclub heeft daardoor nog jarenlang de beschikking over 'El Tridente', zoals het gevaarlijke aanvalstrio genoemd wordt.

Gouden Bal

Messi, die vorige maand zijn dertigste verjaardag vierde, debuteerde in 2004 voor Barcelona en speelde nooit voor een andere club. Hij groeide in Catalonië uit tot misschien wel de beste voetballer aller tijden. Vijfmaal (2009, 2010, 2011, 2012 en 2015) ontving hij de Gouden Bal voor beste speler ter wereld.

Met Barcelona won Messi viermaal de Champions League. Acht keer werd de Argentijn landskampioen in Spanje en vijf keer veroverde hij de nationale beker.

Voor Argentinië speelde Messi tot dusver 116 interlands (57 doelpunten), al slaagt hij er bij de nationale ploeg vaak niet in om uit te blinken op de manier zoals hij bij zijn club wel doet.

Messi verloor met de Argentijnen in 2014 de WK-finale van Duitsland, maar werd wel uitgeroepen tot beste speler van het toernooi in Brazilië. In de Copa America verloor Messi liefst driemaal de finale: in 2007, 2015 en 2016. Na die laatste eindstrijd kondigde hij het einde van zijn interlandloopbaan aan, maar op dat besluit kwam hij enkele maanden later terug.

Huwelijk

Messi viert momenteel vakantie, nadat hij vorige week in het huwelijk trad met jeugdliefde Antonella Roccuzzo. Naar verwachting tekent hij het nieuwe contract zodra hij terug is van de huwelijksreis en met Barcelona begint aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.