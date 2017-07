Bergkamp vindt dat Bosz 'spelletjes heeft gespeeld' rondom vertrek bij Ajax

"Ik ben in de kranten afgeschilderd als iemand met wie niet valt samen te werken. Die suggestie werd naar mijn idee gewoon gewekt om de overstap naar een andere club te rechtvaardigen", zegt Bergkamp in Voetbal International.

"Dat deugt niet. Dan kom je aan mijn ziel. En dan bijt ik van me af."

Bosz verruilde Ajax in juni na één seizoen voor Borussia Dortmund. De Telegraaf, Voetbal International en Algemeen Dagblad schreven toen dat het niet boterde tussen Bosz en zijn assistent Hendrie Krüzen enerzijds en Bergkamp en de overige stafleden anderzijds.

Bij zijn presentatie in Dortmund wilde Bosz niet ingaan op een vermeend conflict binnen Ajax, al ontkende de trainer het ook niet. Bergkamp bestrijdt woensdag dat hij niet meer goed door één deur kon met Bosz en Krüzen, die ook in Dortmund als assistent van Bosz werkt.

Te toevallig

Bergkamp reageert woensdag voor het eerst sinds het vertrek van Bosz in de media. "Als je met je ploeg net een Europese finale hebt gespeeld en je hebt geen enkele indicatie over een mogelijk vertrek gegeven, wat is dan opeens het grote probleem?", vraagt de 48-jarige oud-aanvaller zich af.

"De ene dag zet je de verhoudingen met Ajax op scherp, de volgende dag blijkt er belangstelling van een Europese topclub. Dat is me net iets te toevallig. Dat kun je niet los zien van elkaar. Dan zijn er spelletjes gespeeld."

Volgens Bergkamp zette Bosz pas na afloop van het seizoen de verhoudingen op scherp. "Dat gebeurde volgens mij pas tijdens de seizoensevaluatie van Edwin van der Sar met Peter. Daar was ik dus niet bij. Ik heb later begrepen dat het ook over de staf ging."

Bergkamp baalt van de beeldvorming die over hem ontstaan is. "Je kunt met mij prima de discussie aangaan. Graag zelfs. Ik heb met Peter ook heus weleens voetbalinhoudelijke discussies gehad. Maar die waren helemaal niet zo scherp."

"Ik vind het juist goed om scherp van gedachten te wisselen, dat hoort bij de prestatiecultuur van Ajax. Ik ben geen ja-knikker en dat verwacht ik ook niet van de mensen om mij heen. Je moet elkaar de waarheid kunnen zeggen. Als inhoudelijke discussies achteraf worden uitgelegd als een onwerkbare situatie, dan heb je aan mij een kwaaie."

Verjaagd

Dat Bosz is ingegaan op de aanbieding van Borussia vindt Bergkamp begrijpelijk. Maar de assistent-trainer, die bij Ajax ook deel uitmaakt van het zogenoemde technisch hart, was verrast door de onwerkbare situatie die in de media werd geschetst.

"Ook omdat het mij op die manier nooit is gezegd. De ochtend van de dag waarop het vertrek van Bosz bekend werd, las ik in sommige kranten omschrijvingen als spijkerhard conflict en dat hij verjaagd zou zijn bij Ajax. Kom op, zeg."

Bergkamp is ook komend seizoen bij Ajax werkzaam als assistent van de nieuwe hoofdtrainer Marcel Keizer. De Amsterdammers spelen zaterdag in Oostenrijk hun eerste oefenduel met Werder Bremen. Op 25/26 juli en 1/2 augustus spelen de Amsterdammers in de voorronde van de Champions League. Op 14 juli wordt de loting daarvoor verricht.