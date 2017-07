Pepe verruilt Real Madrid transfervrij voor Besiktas

Pepe stond liefst tien jaar onder contract bij de 'Koninklijke'. Hij was lange tijd met de clubleiding van de Spaanse grootmacht in onderhandeling over het verlengen van zijn aflopende verbintenis, maar beide partijen wisten niet tot een akkoord te komen.

De 82-voudig international van Portugal leek vervolgens op weg naar Paris Saint-Germain, maar kiest dus opmerkelijk genoeg voor Besiktas, waar hij de komende twee seizoenen te bewonderen zal zijn.

Pepe kende een teleurstellende laatste jaargang bij Real. Hij moest vaker dan hem lief was op de bank plaatsnemen omdat trainer Zinedine Zidane Sergio Ramos en Raphaël Varane de voorkeur gaf in het hart van de verdediging.

Babel

Pepe verruilde in de zomer van 2007 FC Porto voor Real. Hij verdedigde in 224 competitieduels het shirt van de Madrilenen en won met de club drie keer de Primera Division, drie keer de Champions League, twee keer de wereldbeker voor clubteams en twee keer de Copa del Rey.

De stopper was onlangs nog met zijn land actief op de Confederations Cup in Rusland, waar hij in de met 2-1 gewonnen troostfinale tegen Mexico nog verantwoordelijk was voor de gelijkmaker.

Pepe wordt bij Besiktas ploeggenoot van de Nederlander Ryan Babel. De vereniging uit Istanbul kroonde zich afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij tot kampioen van Turkije.