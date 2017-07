Feyenoord huurt rechtsback Diks definitief van Fiorentina

Beide clubs bevestigden de transfer dinsdag via de officiële kanalen. Diks is bij Feyenoord de opvolger van Rick Karsdorp, die vorige week voor veertien miljoen euro werd verkocht aan AS Roma.

"Ik ben blij dat we het vertrek van Rick snel hebben kunnen opvangen met de komst van Kevin. We volgen hem al sinds zijn doorbraak bij Vitesse", zegt technisch directeur Martin van Geel.

"Met zijn verdedigende én aanvallende kwaliteiten en zijn gedrevenheid kan hij van toegevoegde waarde zijn voor onze selectie. Kevin zal met Bart Nieuwkoop de concurrentie moeten aangaan voor de rechtsbackpositie."

Diks gaat bij Feyenoord met rugnummer 17 spelen. Afgelopen half jaar was hij op huurbasis actief bij Vitesse, dat hem twaalf maanden geleden nog verkocht aan Fiorentina. Hij ligt nog tot medio 2021 vast in Florence.

Diks kon in zijn eerste maanden bij Fiorentina nauwelijks op speeltijd rekenen. In dienst van Vitesse kwam hij wel tot twaalf officiële wedstrijden, waaronder de met 2-0 gewonnen KNVB-bekerfinale tegen AZ.

Versterkingen

Diks is de derde aanwinst voor Feyenoord deze zomer. De Rotterdammers versterkten zich eerder al met Jean-Paul Boëtius (FC Basel) en Sofyan Amrabat (FC Utrecht). Feyenoord raakte daarentegen enkele basisspelers kwijt van de ploeg die in mei kampioen werd.

Terence Kongolo tekende maandag een contract bij AS Monaco en in een eerder stadium verlieten Karsdorp (AS Roma), Eljero Elia (Istanbul Basaksehir) en Dirk Kuijt (gestopt) de club. Daarnaast keerde Steven Berghuis terug bij Watford, dat hem een seizoen had verhuurd aan Feyenoord.

Diks kan op 5 augustus zijn eerste officiële wedstrijd spelen voor Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst neemt het dan op tegen bekerwinnaar Vitesse, de oude club van Diks.

Zaterdag speelt Feyenoord tegen FC Lisse zijn eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. De landskampioen werkte maandag de eerste training af.