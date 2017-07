NAC huurt met verdediger Angeliño vijfde speler van Manchester City

De 20-jarige Angeliño staat sinds 2013 onder contract bij Manchester City, dat hem destijds wegplukte uit de jeugdopleiding van Deportivo La Coruña.

Technisch directeur Hans Smulders van NAC is in zijn nopjes met de aanwinst. "Angeliño is een groot talent met al aardig wat ervaring door zijn drie eerdere uitleenbeurten", aldus Smulders. "Het zegt veel over de goede samenwerking met Manchester City dat zij er bewust voor kiezen om zo'n groot talent bij NAC onder te brengen."

De Spanjaard maakte in januari 2016 zijn debuut voor City in het FA Cup-duel met Aston Villa. Angeliño maakte afgelopen seizoen ook zijn eerste minuten in de Champions League als invaller in het voorrondeduel met Steaua Boekarest.

Angeliño dwong bij City vooralsnog geen vaste plek in de selectie af en werd de afgelopen jaren al uitgeleend aan New York City, Girona FC en RCD Mallorca.

City-huurlingen

De vleugelverdediger gaat nu dus aan de slag bij NAC, waar hij de vijfde City-huurling wordt. De Bredanaren, die in mei promotie naar de Eredivisie bewerkstelligden, namen eerder Thierry Ambrose, Paolo Fernandes en Pablo Mari op huurbasis over van de Engelse ploeg.

Daarnaast speelt Manu Garcia komend seizoen weer voor de ploeg van trainer Stijn Vreven. De 19-jarige middenvelder van City droeg vorig seizoen ook al het shirt van NAC.