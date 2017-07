Ajax wil Sanchez alleen laten gaan voor minimaal 40 miljoen euro

Sanchez (21) heeft nog een contract tot medio 2021 in Amsterdam, maar wordt na zijn sterke eerste seizoen in verband gebracht met buitenlandse topclubs.

"Maar voor minder dan veertig miljoen gaat hij echt niet weg", zegt Overmars in De Telegraaf. "Onbespreekbaar."

Een eventueel vertrek van Dolberg of Younes is volgens Overmars zelfs geheel uitgesloten. "Dolberg en Younes, not for sale. Klaas-Jan Huntelaar en Dolberg zijn een toptandem van meester en leerling."

De 19-jarige Dolberg heeft nog een contract tot medio 2021. De verbintenis van Younes (23) loopt al medio 2018 af. Voor de nieuwe hoofdtrainer Marcel Keizer zijn de twee jonge aanvallers belangrijke pionnen in het elftal.

Ajax hoopt na het sterke seizoensslot, waarin de ploeg de finale van de Europa League haalde (2-0 nederlaag tegen Manchester United), het elftal grotendeels intact te houden.

Tot dusver vertrokken van de basisspelers alleen aanvoerder Davy Klaassen (voor 27 miljoen euro naar Everton) en aanvaller Bertrand Traoré, die na een verhuurperiode door Chelsea aan Olympique Lyon werd verkocht.

Veltman

Verdediger Joël Veltman staat naar verluidt in de belangstelling van Crystal Palace, waar Frank de Boer vorige maand als manager werd aangesteld.

Ook verdedigers Kenny Tete en Mitchell Dijks vertrekken mogelijk nog uit Amsterdam. Tete wordt in Italiaanse media in verband gebracht met Internazionale, terwijl clubs uit Engeland azen op Dijks. "Inter heeft zich niet bij ons gemeld, misschien bij zijn zaakwaarnemer Mino Raiola", aldus Overmars.

André Onana lijkt gewoon bij Ajax te blijven. De doelman wordt in verband gebracht met het Italiaanse Napoli. "Napoli is onzin", stelt zijn zaakwaarnemer Albert Botines. "Hij blijft bij Ajax."

Zaterdag speelt Ajax zijn eerste oefenduel van het nieuwe seizoen. Werder Bremen is tijdens het trainingskamp in Oostenrijk de tegenstander. Op 25/26 juli en 1/2 augustus spelen de Amsterdammers in de voorronde van de Champions League. Op 14 juli wordt de loting daarvoor verricht.