Immers keert terug bij ADO, Linssen verruilt Groningen voor Vitesse

Immers liet onlangs zijn verbintenis bij Club Brugge ontbinden omdat hij wegens familiaire redenen weer in Nederland wilde gaan spelen.

De geboren Hagenaar was eerder van 2007 tot en met 2012 actief voor ADO. Hij kwam in die periode tot 162 wedstrijden en 35 doelpunten.

Die cijfers leverden hem medio 2012 een transfer op naar Feyenoord, waarvoor hij in 124 duels eveneens 35 keer het net vond.

Na vier jaren in De Kuip verkaste Immers naar Cardiff City, maar dat werd geen succes voor de rechtspoot. Hij mocht in de voorbije winterstop vertrekken uit Wales en belandde in Brugge, waar hij nog tien keer de clubkleuren van Club verdedigde.

Manager voetbalzaken Jeffrey van As van ADO reageert verheugd op de rentree van Immers. "Met Lex halen we een uitstekende voetballer in huis. Ook als mens past hij natuurlijk perfect bij de club. Hij bezit de mentaliteit die bij ADO hoort; passie, strijd en Haagse bluf. Supporters waarderen dat zeer in hem."

Linssen

Bryan Linssen verruilt FC Groningen voor Vitesse. De 26-jarige aanvaller zette zijn handtekening onder een driejarig contract in de Gelredome.

Linssen speelde sinds de zomer van 2015 voor FC Groningen. Eerder kwam hij uit voor Fortuna Sittard, MVV, VVV-Venlo en Heracles Almelo.

"Het gevoel bij Vitesse was gelijk goed en ik zie het als een stap vooruit. Net zoals in mijn hele carrière pak ik het stap voor stap aan", toont Linssen zich op de site van Vitesse content met zijn transfer.

"De visie van de club en de manier van voetballen spreken mij aan, net zoals dat we gaan uitkomen in de groepsfase van de Europa League."

Vitesse won afgelopen seizoen de KNVB-beker door in de finale AZ met 2-0 te verslaan. De ploeg van trainer Henk Fraser plaatste zich daardoor rechtstreeks voor de Europa League.

Linssen is na Thomas Bruns, Thulani Serero, Fankaty Dabo en Tim Matavz de vijfde versterking van Vitesse voor komend seizoen.