Feyenoord ziet Kongolo voor miljoenen naar AS Monaco vertrekken

Beide clubs doen geen mededeling over de transfersom, maar volgens De Telegraaf is met de transfer zo'n vijftien miljoen euro gemoeid.

"Terence is een voorbeeld van hoe wij het voor ogen hebben met onze grootste talenten. Hij heeft onze jeugdopleiding doorlopen en heeft zich vervolgens ontwikkeld tot belangrijke speler in het eerste elftal én international", zegt Martin van Geel, de technisch directeur van Feyenoord, over de drievoudig international van Oranje.

Kongolo had in de voorbije jaargang als linksback een belangrijk aandeel in de eerste landstitel van Feyenoord in achttien jaar tijd. Hij verscheen 23 keer binnen de lijnen in een Eredivisieduel en vond daarin één keer het net.

Het jeugdexponent van Feyenoord speelde in totaal 138 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de club. Hij maakte in het seizoen 2011/2012 zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen Excelsior (3-0).

Boëtius

Kongolo is niet de eerste speler van Feyenoord die deze zomer de deur in De Kuip achter zich dichttrekt. Eerder raakten de Rotterdammers al Dirk Kuijt (gestopt), Eljero Elia (Istanbul Basaksehir), Rick Karsdorp (AS Roma), Steven Berghuis (Watford), Pär Hansson (Helsingborgs IF) en Warner Hahn (sc Heerenveen) kwijt.

Daartegenover verzekerde Feyenoord zich voor volgend seizoen al van de diensten van Jean-Paul Boëtius en staat de landskampioen op het punt om Kevin Diks te huren van Fiorentina.

AS Monaco maakte afgelopen seizoen met een grotendeels jonge ploeg zowel nationaal als internationaal indruk. De club kroonde zich voor het eerst sinds 2000 tot kampioen van Frankrijk en bereikte bovendien de halve eindstrijd van de Champions League.