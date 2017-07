Transfervrije Terry (36) verbindt zich voor een jaar aan Aston Villa

Villa, waar ook Nederlander Leandro Bacuna onder contract staat, komt uit in het Championship. De club uit Birmingham degradeerde in het seizoen 2015/2016 voor het eerst in de historie en aast weer op promotie.

Terry kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. "Ik bewonder Aston Villa al jaren. Er zijn hier fantastische faciliteiten en Villa Park is één van de mooiste stadions van het land. Er is hier een goede spelersgroep met een ervaren en succesvolle manager in de persoon van Steve Bruce", zegt hij op de site van de Engelse club.

Terry maakte in 1998 zijn debuut voor Chelsea. In totaal speelde hij in alle competities 713 wedstrijden voor de 'Blues', waarvan 578 als aanvoerder. Hij scoorde 66 keer.

De 78-voudig international veroverde zestien prijzen met Chelsea. In 2012 won hij met zijn club de Champions League, toen Bayern München in de finale na strafschoppen werd verslagen. Terry miste de wedstrijd door een schorsing.

Naast de Champions League-winst werd Terry vier keer landskampioen met Chelsea en won hij vijf keer de FA Cup, driemaal de League Cup, twee keer de Community Shield en eenmaal de Europa League.