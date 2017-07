Westermann laat Ajax-contract ontbinden en tekent bij Austria Wien

Door de ontbinding van zijn contract kon de 33-jarige Westermann transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Hij stond al langer in de belangstelling van Austria Wien, waar hij nu voor twee jaar heeft getekend.

In Oostenrijk gaat Westermann spelen onder trainer en landgenoot Thorsten Fink. "Zo'n ervaren man binnenhalen is goed voor ons. Met zijn instelling en ervaring kan hij onze jonge ploeg helpen", is de coach content met de komst van de verdediger.

Westermann speelde een seizoen voor Ajax, nadat hij in de zomer van 2016 overkwam van Real Betis. De 27-voudig Duits international moest ervaring brengen achterin, maar slaagde er niet in een basisplaats te veroveren. Zijn inbreng bleef beperkt tot acht officiële wedstrijden en daarin kwam hij niet tot scoren.

Voor Ajax en Betis speelde Westermann in de Bundesliga bij Arminia Bielefeld, Schalke 04 en Hamburger SV.

Tete

Westermann is de vierde speler uit de A-selectie die Ajax deze zomer verlaat. Eerder tekende Davy Klaassen bij Everton, Diederik Boer ging transfervrij naar PEC Zwolle en de van Chelsea gehuurde Bertrand Traoré werd vastgelegd door Olympique Lyon.

De kans is groot dat Westermann niet de enige verdediger is die weggaat. Kenny Tete en Mitchell Dijks gaan maandag niet met de selectie van trainer Marcel Keizer mee op trainingskamp naar Oostenrijk, omdat ze met andere clubs in onderhandeling zijn.

Dijks werd het afgelopen halfjaar al uitgeleend aan Norwich City. Net als Tete loopt zijn contract bij Ajax nog tot medio 2018.

Werder Bremen

Ajax speelt in Oostenrijk zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Zaterdag is Werder Bremen de tegenstander en dat duel begint om 16.00 uur.

Eind deze maand staat voor de verliezend Europa League-finalist de eerste wedstrijd op het programma in de voorrondes van de Champions League. De eerste wedstrijd van Ajax in de Eredivisie is op zaterdag 12 augustus uit tegen Heracles Almelo.