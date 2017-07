Löw lyrisch over jeugdig Duitsland na winst Confederations Cup

De coach was met een jonge en behoorlijk onervaren ploeg naar het toernooi in Rusland afgereisd en ging vooraf niet direct uit van de eindzege. In de finale schoot Lars Stindl Duitsland echter naar de overwinning.

"De jongens hebben het geweldig gedaan. Ik ben supertrots op ze. Voor de meesten was het voor het eerst dat ze met Duitsland in een finale stonden. Ik weet zeker dat ze dit de rest van hun leven niet vergeten."

Drie jaar geleden legde Löw met Duitsland in Brazilië al beslag op de wereldtitel. Op het WK werd Argentinië destijds na verlenging verslagen (1-0) door een doelpunt van Mario Götze.

Volgens de 57-jarige Löw was de instelling waarmee zijn ploeg tijdens de finale van de Confederations Cup in het veld stond doorslaggevend. Chili was grote delen van de wedstrijd beter, maar de Duitsers trokken de winst over de streep. "De manier waarop we uitstraalden dat we echt wilden winnen was imponerend."

Kimmich

De 22-jarige Joshua Kimmich, die uitkomt voor Bayern München, was net als zijn coach trots op het jonge elftal na de historische overwinning.

"Voor het toernooi had niemand echt rekening gehouden met ons. We hebben met onze jonge ploeg veel teams verrast en zijn per wedstrijd beter gaan spelen. In korte tijd zijn we naar elkaar toegegroeid. Dat is bijzonder."

Ajacied Amin Younes kwam tijdens de eindstrijd niet in actie, maar is wel de tweede Eredivisiespeler ooit die de prijs wint. In 2005 won doelman Heurelho Gomes, die toen onder contract stond bij PSV, de Confederations Cup met Brazilië.

Duitsland is pas het tweede Europese land dat zowel het WK, EK als de Confederations Cup weet te winnen. Tot zondag slaagde alleen Frankrijk daarin.