Bondscoach Wiegman gaat met Oranjevrouwen voor 'gigantisch mooi' EK

"Het EK is voor ons een prachtige kans. We willen er een gigantisch mooi evenement van maken", zegt Wiegman voor de camera van NUsport.

De 47-jarige bondscoach, die in januari de ontslagen Arjen van der Laan opvolgde, begon zondag met de Oranje-selectie aan de voorbereiding op het toernooi. 's Ochtends verzamelden de 23 speelsters bij de KNVB in Zeist en 's middag werd er voor het eerst getraind.

"Ik proef aan alles dat het nu echt gaat beginnen", vertelt Wiegman, die nog twee weken heeft tot de eerste EK-wedstrijd van Oranje op zondag 16 juli in Utrecht tegen Noorwegen. "Er hoeven in die twee weken geen grote dingen meer te gebeuren. We hebben de afgelopen maanden alles gedaan wat we wilden. Het is vooral herhalen en volgende week nog een oefenwedstrijd tegen Wales."

Grote transfers

Behalve Noorwegen zijn Denemarken en België de tegenstanders in groep A en daarmee wordt het voor Wiegman en haar selectie een flinke klus om de poulefase te overleven.

"Het is een hele zware poule. Maar we hebben een sterk en goed team en dus zie ik zeker kans om door te gaan. En wij zijn ervan overtuigd dat dat gaat lukken. We voelen wel extra druk omdat het in eigen land is, onze wedstrijden zijn uitverkocht. Daar moeten we van genieten, maar dat kan pas echt als je wedstrijden wint."

Bij het vorige EK, vier jaar geleden in Zweden, stelde Nederland teleur. Zonder een doelpunt te maken werd Oranje uitgeschakeld in de groepsfase, maar twee jaar later werd op het WK in Canada wel de tweede ronde bereikt. Wiegman, die in Canada assistent-bondscoach was, merkt dat Oranje sinds het WK weer een stap heeft gezet.

"Op het WK vlogen we eruit tegen Japan en dat land was op dat moment ook echt beter. Dat was de fase waarin we toen zaten, maar sindsdien zijn we gegroeid. De spelers zijn twee jaar ouder, hebben grote transfers gemaakt en spelen nu veelal bij topclubs in het buitenland. Dat geeft vertrouwen en dat zie ik terug in ons spel."

In de aanloop naar en tijdens het EK blijft Oranje trainen in Zeist. De oefenwedstrijd tegen Wales is zaterdag 8 juli op Het Kasteel in Rotterdam en begint om 16.00 uur.