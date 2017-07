Portugal pakt ten koste van Mexico brons op Confederations Cup

Pepe dwong met zijn treffer in de blessuretijd extra speeltijd af, waarin Adrien Silva uit een strafschop de winnende goal maakte.

Mexico koerste lang af op de derde plaats dankzij een eigen doelpunt van Luis Neto. De Portugese verdediger kreeg in de 54e minuut een harde voorzet van Javier Hernandez tegen zijn been, waarna de bal in het doel vloog.

Met PSV-aanwinst Hirving Lozano als invaller leek Mexico de winst te pakken, tot Pepe in de extra tijd met de punt van zijn voet een voorzet van Ricardo Quaresma achter de uitblinkende doelman Guillermo Ochoa tikte (1-1).

Ochoa had in de zeventiende minuut een strafschop van André Silva gekeerd. Die penalty was door scheidsrechter Fahad Al Mirdasi toegekend op advies van de videoarbitrage.

De nieuwe spits van AC Milan miste echter vanaf elf meter, zoals drie ploeggenoten woensdag ook al hadden gemist in de strafschoppenserie van de halve finale tegen Chili. De Zuid-Amerikaanse kampioen speelt zondagavond de finale tegen Duitsland, dat Mexico in de halve finale met 4-1 overklaste.

Rode kaarten

In de verlenging liet Adrien Silva zien hoe het wel moet. De aanvoerder van Sporting mocht aanleggen nadat Miguel Layún de bal met zijn arm had beroerd en schoot vanaf elf meter beheerst raak.

Beide ploegen maakten in de verlenging gebruik van de mogelijkheid om voor de vierde keer te wisselen. Zowel Portugal als Mexico eindigde de wedstrijd over 120 minuten met tien man. Nélson Semedo en Raúl Jiménez werden beiden met twee keer geel van het veld gestuurd.

Portugal trad aan zonder Cristiano Ronaldo. De sterspeler van Real Madrid mocht na het duel met Chili het trainingskamp van de Europees kampioen verlaten zodat hij zijn pasgeboren tweeling voor de eerste keer in levende lijve kon aanschouwen.