Geschorste Blatter van plan om op uitnodiging van Poetin WK te bezoeken

Blatter is tot 7 oktober 2021 geschorst voor alle activiteiten in het voetbal vanwege zijn aandeel in het corruptieschandaal binnen de wereldvoetbalbond. Dat weerhoudt de 81-jarige Zwitser er echter niet van om volgende zomer naar Rusland af te reizen.

"Ja, ik ga zeker naar het WK. Poetin heeft me uitgenodigd", zegt Blatter zondag in de Zwitserse krant Blick. "Ik mag niet als scheidsrechter ingezet worden, maar verder kan ik alles doen", voegt hij er aan toe.

Er loopt in Zwitserland een strafzaak tegen Blatter, die door zijn advocaten is geadviseerd om niet in het vliegtuig naar het buitenland te stappen.

Blatter werd aanvankelijk voor acht jaar geschorst omdat hij een betaling van 2 miljoen Zwitserse Frank (1,8 miljoen euro) aan toenmalig UEFA-preses Michel Platini had gedaan. In hoger beroep werd de straf van Blatter teruggebracht tot zes jaar.

Doping

Blatter geeft in het interview in Blick te kennen dat hij er verder zeker van is dat Rusland op het eigen WK zal spelen, ondanks de beschuldiging van dopinggebruik op het WK 2014 in Brazilië.

Vorige week werd bekend dat de FIFA een onderzoek heeft ingesteld naar 34 Russische voetballers die worden verdacht van het innemen van verboden middelen, waaronder de 23-koppige WK-selectie van drie jaar geleden.

"De Russen zullen gewoon meespelen", zegt Blatter. "Voor het WK in 2014 is veel op doping getest, ook bij de Russische spelers. Ik geloof niet dat ze doping gebruikt hebben, maar laten we het onderzoek afwachten."

Het WK in Rusland duurt van 14 juni 2018 tot 15 juli van dat jaar.