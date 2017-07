Heracles Almelo gunt doelman Castro transfer naar AA Gent

Castro keepte drie seizoenen bij Heracles en had nog een contract tot medio 2018. De Belg speelde eerder in Nederland bij Roda JC en MVV. In België stond hij onder de lat bij Racing Genk en Sint-Truiden.

"Het is voor mij heel lastig om Heracles te verlaten", zegt Castro op de website van Heracles. "Als ik alle clubs waar ik gespeeld heb in ogenschouw neem, heb ik bij Heracles het beste gevoel."

Door weer in België te gaan spelen, kan Castro weer bij zijn gezin wonen. "Het was de afgelopen jaren zo dat ik ver van mijn vrouw en twee kinderen woonde en leefde. Dat ging steeds meer wringen, dus toen deze kans voorbijkwam om dichtbij huis te gaan spelen, heb ik deze aangepakt."

"Ik ben blij dat de club nog een transfersom voor mij ontvangt, maar ik heb het er tegelijkertijd heel moeilijk mee om Heracles te verlaten. Ik ga de club en de mensen enorm missen en wens ze alle succes en geluk toe. Ik kom zeker een aantal keren als supporter terug."

Goed mens

Algemeen directeur Nico-Jan Hoogma van Heracles laat Castro met tegenzin vertrekken: "Met Bram vertrekt er een uitstekende keeper en een heel goed mens. Vanuit menselijk oogpunt hebben we hem deze overstap ook gegund."

"Hij kan nu weer thuis gaan wonen bij zijn gezin. Wij wensen hem alle succes toe bij Gent, wat natuurlijk in België een hele mooie club is, en we hopen hem nog vaak te zien in Almelo."

Heracles eindigde afgelopen seizoen als tiende in de Eredivisie. Gent werd derde in de Jupiler Pro League en plaatste zich voor de voorronde van de Europa League.

Castro is al de zesde belangrijke kracht die het Polman Stadion deze zomer verlaat. Eerder vertrokken Justin Hoogma (Hoffenheim), Thomas Bruns (Vitesse), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Mike te Wierik (FC Groningen) en Mark-Jan Fledderus (gestopt).

Daartegenover staat de komst van doelman Harm Zeinstra (SC Cambuur) en de veldspelers Paul Gladon (Wolves, op huurbasis), Dries Wuytens (Willem II), Bart van Hintum (Gaziantepspor), Dario Van den Buijs (FC Eindhoven), Jamiro Monteiro (SC Cambuur) en de terugkeer van Daryl van Mieghem die was verhuurd aan De Graafschap.