Chelsea neemt doelman Caballero transfervrij over van City

Chelsea doet op de eigen website geen mededelingen over de contractduur van Caballero.

De Argentijn moet op Stamford Bridge als stand-in van Thibaut Courtois gaan fungeren. De Premier League-kampioen was na het vertrek van Asmir Begovic naar AFC Bournemouth op zoek naar een nieuwe keeper.

Caballero is in zijn nopjes met zijn transfer. "Ik ga spelen voor de kampioen van Engeland. Ik kijk er enorm naar uit om de spelers te ontmoeten en het succesvolle afgelopen seizoen een goed vervolg te geven in het komende seizoen."

Bij City begon Caballero het afgelopen seizoen ook als tweede sluitpost, maar hij had met name in de tweede competitiehelft regelmatig een basisplaats omdat Claudio Bravo niet aan de verwachtingen van manager Josep Guardiola kon voldoen.

League Cup

Caballero droeg drie jaar lang het shirt van City, waarvoor hij vorig jaar in de gewonnen League Cup-finale tegen Liverpool een hoofdrol vertolkte door in de beslissende strafschoppenserie tot drie keer toe een inzet van een speler van de 'Reds' te stoppen.

Caballero mocht City verlaten omdat de club met Ederson Moraes, Bravo en Joe Hart al drie doelmannen in dienst heeft. Ederson werd voor maar liefst veertig miljoen euro overgenomen van Benfica. Hart werd de voorbije jaargang uitgeleend aan Torino.