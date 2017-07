Younes kan als tweede Eredivisiespeler ooit Confederations Cup winnen

De eerste en tot dusver enige Eredivisiespeler die de Confederations Cup veroverde was Heurelho Gomes in 2005. De Braziliaanse doelman, die nu bij het Engelse Watford speelt, stond destijds bij PSV onder contract.

Daarbij moet worden aangetekend dat hij in tegenstelling tot Younes geen speelminuten kreeg op het toernooi. De inmiddels 36-jarige Gomes was achter Dida en Marcos derde keeper in de selectie van toenmalig bondscoach Carlos Alberto Perreira. In de finale in Frankfurt won Brazilië met 4-1 van Argentinië.

De 23-jarige Younes mocht deze Confederations Cup invallen in de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen (3-1 winst) en donderdag in de halve finale tegen Mexico. Tegen de Mexicanen tekende hij in blessuretijd voor de 4-1 eindstand.

Löw

Uiteraard kan het niet alleen voor Younes een bijzondere finale worden. De Duitse bondscoach Joachim Löw staat sowieso voor een bijzondere mijlpaal, want hij is de derde bondscoach ooit die de finale van een EK, een WK en een Confederations Cup gehaald heeft.

De Spanjaard Vicente Del Bosque en de Braziliaan Felipe Scolari gingen hem voor. Del Bosque leidde Spanje in 2010 naar de wereldtitel en twee jaar later naar de Europese titel. Bij de Confederations Cup van 2013 ging het mis voor Spanje (3-0) tegen het Brazilië van Scolari.

De nu 68-jarige Scolari werd in 2002 wereldkampioen met Brazilië. Twee jaar later verloor hij als bondscoach van Portugal de EK-finale van Griekenland (1-0).

Er is dus geen enkele bondscoach die een WK, een EK én een Confederations Cup gewonnen heeft en dat gaat Löw op korte termijn ook niet lukken. De Europese titel ontbreekt namelijk op zijn erelijst, omdat hij met Duitsland de EK-finale van 2008 met 1-0 verloor van Spanje. In 2012 en 2016 sneuvelden de Duitsers onder leiding van Löw in de halve finale.

Argentinië

Zonder Löw won Duitsland wel de EK's van 1972, 1980 en 1996. De regerend wereldkampioen kan daardoor het tweede land worden met minimaal één wereldtitel, één Europese titel én een Confederations Cup in de prijzenkast. Alleen Frankrijk wist dat tot dusver te presteren met de wereldtitel in 1998, Europese titels in 1984 en 2000 en Confederation Cups in 2001 en 2003.

Ook voor tegenstander Chili lonkt een fraaie mijlpaal. De Copa America-winnaar van 2015 en 2016 kan het tweede land worden dat drie jaar achtereen een internationale prijs veroverd. Argentinie deed dat eerder in 1945, 1946 en 1947 (drie keer de Copa America) en in 1991, 1992 en 1993.

De Argentijnen wonnen in 1991 en 1993 de Copa America en in 1992 de eerste editie van de Confederations Cup, al heette het toernooi toen nog het Koning Fahd-toernooi, vernoemd naar de leider van gastland Saoedi-Arabië.

De finale tussen Duitsland en Chili begint zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) in het Krestovsky Stadium in St. Petersburg en staat onder leiding van de Servische arbiter Milorad Mazic. Om 14.00 uur is in het Spartak Stadium in Moskou de aftrap van de strijd om de derde plaats tussen Portugal en Mexico.