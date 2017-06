Duitsland nipt te sterk voor Spanje in finale EK onder-21

Mitchell Weiser maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. De middenvelder van Hertha BSC was vijf minuten voor rust trefzeker.

Duitsland won het toernooi ook in 2009 en volgt met de eindzege Zweden op, dat twee jaar geleden in de finale te sterk was voor Portugal. In 2011 en 2013 was Spanje nog winnaar van het EK.

De Duitsers hadden zich voor de eindstrijd geplaatst door in de halve finale na strafschoppen te winnen van Engeland. Spanje hield Italië uit de finale (3-1).

Het EK onder-21 werd in het verleden twee keer gewonnen door Nederland. Oranje was onder bondscoach Foppe de Haan in zowel 2006 (in Portugal) als 2007 (in eigen land) de beste van Europa.