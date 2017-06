Roda huurt PSV-doelman Jurjus, Griekse linksback voor Willem II

Roda, dat zich afgelopen seizoen ternauwernood handhaafde in de Eredivisie, speelt met de komst van Jurjus in op het vertrek van keeper Benjamin van Leer. Hij stapte eerder op de dag over naar Ajax.

Jurjus begon zijn loopbaan in 2014 bij De Graafschap, waarmee hij in zijn eerste seizoen naar de Eredivisie promoveerde. Een jaar geleden maakte hij de overstap naar PSV.

De keeper van Jong Oranje speelde in Eindhoven geen minuut in de hoofdmacht en kwam zestien keer uit voor het beloftenteam in de Jupiler League.

"Voor de ontwikkeling van Hidde is dit een uitstekende stap. We zijn vorig jaar met hem een traject begonnen en dat verloopt volgens schema. Hij krijgt nu, na een jaar bij ons veel geleerd te hebben, op Eredivisieniveau de kans om zich te tonen", zegt technisch manager Marcel Brands op de site van PSV.

Jurjus en Roda JC beginnen de voorbereiding op het nieuwe seizoen volgende week zaterdag met een oefenwedstrijd tegen RKTSV. Vervolgens wordt ook geoefend tegen Groene Ster, FC Eindhoven en Lierse SK.

Willem II

Willem II huurt linksback Tsimikas voor een seizoen van de Griekse kampioen Olympiakos Piraeus. Hij kwam het afgelopen halfjaar al op huurbasis uit voor het Deense Esbjerg.

In Denemarken kon de Griekse jeugdinternational, die vier keer uitkwam voor Olympiakos, niet voorkomen dat Esbjerg degradeerde uit de hoogste klasse, de Superliga. Tsimikas die scoorde bij zijn debuutwedstrijd voor Esbjerg speelde in Scandinavië dertien wedstrijden en trof daarin driemaal doel.

Willem II versterkte zich eerder al met Karim Coulibaly. De 24-jarige Franse aanvaller komt over van AS Nancy en tekende een driejarig contract bij de 'Tricolores'.