Ajax bevestigt komst Roda JC-doelman Van Leer

Naar verluidt betaalt circa 700.000 euro voor Van Leer. Hij is bij Ajax de vervanger van tweede doelman Diederik Boer, die begin deze maand naar PEC Zwolle vertrok.

In een eerste reactie zegt Van Leer trots te zijn op zijn transfer. "k ben heel blij, trots en heel dankbaar dat ik vanaf vandaag voor deze club mag uitkomen. Voor mij was het meteen duidelijk dat ik naar Ajax wilde. Voor deze club wíl je gewoon spelen. Ik wilde graag met Ajax spelen in plaats van tégen Ajax spelen", aldus Van Leer op de website van Ajax.

Van Leer begon zijn loopbaan bij PSV, maar kwam daar nooit verder dan Jong PSV. Na een periode bij FC Eindhoven belandde hij bij Roda JC. Daar stond hij de afgelopen drie seizoenen onder contract.

Een maand geleden stelde Van Leer in de play-offs nog lijfsbehoud veilig met Roda, waar hij in totaal 68 competitiewedstrijden voor speelde. Hij hield afgelopen seizoen in negen Eredivisieduels de nul voor de ploeg uit Kerkrade.

Onana

Van Leer wordt bij Ajax normaal gesproken tweede doelman achter André Onana. De Kameroener was afgelopen week met zijn land actief op de Confederations Cup en geniet de komende weken van een vakantie.

Ajax begon vrijdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en vertrekt op maandag naar Oostenrijk voor een trainingskamp. Op 8 juli volgt tegen Werder Bremen de eerste oefenwedstrijd.

De ploeg van de nieuwe trainer Marcel Keizer oefent vervolgens in Nederland nog tegen Rijnsburgse Boys (11 juli) en PAOK Saloniki (15 juli).