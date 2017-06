Wang vertrekt uit raad van commissarissen ADO Den Haag

Het vertrek van Wang betekent niet dat de rol van United Vansen, het bedrijf waar Wang aan verbonden is, is uitgespeeld. Bronnen rondom ADO melden aan de NOS dat Wang op termijn vervangen zal worden door Winston Zheng, de vice-president van Jiahua East Holdings, dat een meerderheidsbelang heeft in United Vansen.

Wang is niet de enige die vertrekt uit de RvC. "Van meet af aan was mijn standpunt dat de RvC geheel moest vernieuwen, dus inclusief Wang. Die zal ook in goed overleg opstappen", zegt RvC-voorzitter Ben Knüppe tegen de NOS.

"Aan de samenstelling van de nieuwe raad van commissarissen wordt gewerkt. Wang en ik zijn nu de enige leden in de RvC. Over wie wanneer toetreedt tot de RvC doe ik nog geen mededelingen."

Intern bekend

Wang heeft al drie jaar macht binnen ADO, nadat hij met zijn bedrijf grootaandeelhouder werd van de club. ADO hoopte te kunnen groeien onder zijn leiding, maar omdat United Vansen geregeld niet aan zijn betalingsverplichtingen voldeed kwam de club in financiële problemen. Vorige week trok de gemeente Den Haag vanwege alle problemen de handen van ADO af.

ADO benadrukt dat het vertrek van Wang niet als een verrassing komt en dat hij invloed bij de club houdt. "Dat Wang uit de RvC gaat, is intern al veel langer bekend", aldus een woordvoerder van de club. "Er zal in de RvC een aantal nieuwe commissarissen komen namens United Vansen. Op concrete namen gaan we niet in. Dat Wang nu weggaat uit de raad van commissarissen, betekent overigens niet dat hij de club gaat verlaten."

Ondanks alle problemen eindigde ADO afgelopen seizoen op de elfde plaats in de Eredivisie. Op vrijdag 11 augustus begint het nieuwe Eredivisieseizoen voor de ploeg van trainer Alfons Groenendijk met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

