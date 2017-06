FC Utrecht-speler Leeuwin gewond na aanrijding door scooter bij trainingsveld

De 29-jarige Amsterdammer is daarbij gewond geraakt en voor onderzoek overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

De scooterrijder reed volgens een woordvoerder van FC Utrecht "op volle snelheid" over het fietspad dat over het trainingscomplex loopt en botste op Leeuwin, die net van het trainingsveld stapte.

Zowel de speler als de scooterrijder kwam ten val, waarna de scooterrijder lopend op de vlucht sloeg. Spelers en supporters van de Domstedelingen gingen in de achtervolging, hielden hem staande en droegen hem over aan de politie.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een groep agenten is op dit moment bezig met een technisch en getuigenonderzoek.