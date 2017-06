Ajax werkt eerste training af in Amsterdamse Bos

De spelers moesten zich donderdag al verzamelen op sportcomplex De Toekomst om een aantal medische testen te ondergaan.

André Onana en Amin Younes ontbraken op de eerste werkdag. Onana geniet nog van een korte vakantie, nadat hij vorige week met Kameroen werd uitgeschakeld op de Confederations Cup. Younes speelt zondag met Duitsland de finale van het voorbereidingstoernooi op het WK in Rusland.

Ook Joël Veltman, Kenny Tete, Nick Viergever, Davinson Sanchez, Lasse Schöne en Kasper Dolberg lieten verstek gaan omdat ze onlangs nog in actie kwamen met het nationale elftal. Zij moeten zich maandag weer melden als Ajax op trainingskamp gaat naar het Oostenrijkse Zillertal.

De van Schalke 04 teruggekeerde Klaas-Jan Huntelaar liet wel zijn gezicht zien in Amsterdam. Datzelfde gold voor Benjamin van Leer. De doelman staat op het punt overgenomen te worden van Roda JC en moet bij Ajax als stand-in van Onana fungeren.

Rugnummer

Op foto's die Ajax op Twitter plaatste van de bosloop is te zien dat een aantal spelers een nieuw rugnummer heeft gekregen. Zo speelt Jairo Riedewald komende jaargang niet met 4, maar met 36.

Donny van de Beek neemt 6 over van de in de winterstop naar VfL Wolfsburg vertrokken Riechedly Bazoer. Hakim Ziyech eigent zich het 10 toe van Davy Klaassen, die begin deze maand zijn heil zocht bij Everton. Klaas-Jan Huntelaar zal net als zijn eerste periode in de Arena 9 dragen.

Ajax speelt op 25 of 26 en 1 of 2 augustus zijn eerste officiële wedstrijden van het seizoen. De recordkampioen komt dan uit in de derde voorronde van de Champions League. De equipe van Keizer begint op 12 augustus aan de Eredivisie met een uitduel met Heracles Almelo.