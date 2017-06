Rai Vloet verruilt PSV voor NAC Breda

Vloet zette vrijdag zijn handtekening onder een driejarig contract in het Rat Verlegh Stadion. Hij beschikte bij PSV nog over een éénjarige verbintenis. Beide clubs doen geen mededelingen over het transferbedrag.

Vloet kwam in 2005 in de jeugdopleiding van PSV terecht en maakte op 31 juli 2014 in de Europa League-wedstrijd tegen SKN Sankt Pölten zijn debuut in het eerste elftal.

De Brabander slaagde er echter nooit in een vaste basisplaats te veroveren en werd de afgelopen jaren verhuurd aan SC Cambuur en FC Eindhoven.

Bij laatsgenoemde vereniging speelde hij afgelopen seizoen 32 competitieduels, waarin hij twaalf keer het net vond.

Vijfde versterking

NAC promoveerde onlangs via de play-offs naar de Eredivisie en begint het seizoen op zaterdag 12 augustus met een uitwedstrijd tegen Vitesse.

Vloet is al de vijfde versterking voor NAC deze zomer. Eerder verzekerden de Bredanaars zich al van de komst van Nigel Bertrams (Willem II), Thierry Ambrose, Paolo Fernandes en Pablo Mari (allen Manchester City, worden gehuurd).