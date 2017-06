'Feyenoord legt Sofyan Amrabat voor vier jaar vast'

Dat melden het AD en Voetbal International. Amrabat wordt vrijdag medisch gekeurd in De Kuip en zet daarna zijn handtekening onder de verbintenis.

Feyenoord en FC Utrecht waren al geruime tijd in onderhandeling over de tweevoudig Marokkaans international, die al meerdere keren aangaf dat hij graag naar de landskampioen gaat. Naar verluidt betaalt Feyenoord vier miljoen euro.

Het contract van Amrabat in De Galgenwaard liep nog tot medio 2018. Hij debuteerde in november 2014 in de Utrechtste hoofdmacht en veroverde afgelopen een basisplaats, maar scoorde nog niet in de Eredvisie. In de play-offs vorige maand tegen sc Heerenveen was hij wel trefzeker.

Tweede aankoop

Amrabat is de tweede aankoop van Feyenoord voor komend seizoen, nadat vorige week Jean-Paul Boëtius werd teruggehaald van FC Basel.

Tegenover de komst van Amrabat en Boëtius staat het vertrek van Eljero Elia (Istanbul Başakşehir), Warner Hahn (sc Heerenveen) Steven Berghuis (Watford), Dirk Kuijt (gestopt) en Rick Karsdorp, die woensdag bij AS Roma tekende. De Rotterdamse club heeft nog wel hoop dat het Berghuis opnieuw van Watford kan huren.

Maandag werkt Feyenoord de eerste training af van het nieuwe seizoen. De eerste Eredivisiewedstrijd van de Rotterdammers is op zondag 13 augustus thuis tegen FC Twente.

