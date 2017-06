Bournemouth neemt Aké voor recordbedrag over van Chelsea

Aké zette vrijdag zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2022 in het Vitality Stadium. Bournemouth meldt dat met de transfer een record is gebroken. Nog niet eerder betaalde de club zoveel geld voor een speler.

Een bedrag is niet bekendgemaakt door Bournemouth, maar volgens Engelse media zou het gaan om ongeveer 20 miljoen pond, omgerekend bijna 23 miljoen euro.

"Ik heb hier een geweldige tijd beleefd, dus ik ben blij om weer terug te zijn", laat Aké in een eerste reactie weten. "Het is een mooie uitdaging. Chelsea is een prachtige club en ik heb daar veel geleerd, maar dit is een nieuwe stap en de juiste plek om mezelf verder te ontwikkelen."

"De fans hebben het beste nog niet van mij gezien. Ik leg de lat altijd hoog, dus ik heb nog veel om aan te werken. Met de hulp van de manager ben ik ervan overtuigd dat ik hier een nog betere speler ga worden."

Indruk

De tweevoudig international van Oranje speelde de eerste helft van vorig seizoen al op huurbasis voor Bournemouth en maakte toendertijd zoveel indruk dat Chelsea hem in de winterse transferperiode terughaalde.

Het afgelopen jaar werd echter niet wat Aké er zelf van had verwacht. Hij kwam slechts in twee competitiewedstrijden van de Premier League-kampioen in actie.

De geboren Hagenaar droeg al tien keer het shirt van Bournemouth en vond daarin drie keer het net.