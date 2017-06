'Matavz wordt opvolger Van Wolfswinkel bij Vitesse'

Volgens De Gelderlander zijn alle partijen al akkoord over de transfer en moet alleen de medische keuring nog plaatsvinden. De Sloveense spits komt over van het Duitse FC Augsburg, waar hij overbodig is geworden.

Het is niet bekend hoeveel Vitesse betaalt voor Matavz. Zijn contract in Augsburg loopt nog tot medio 2019.

De 28-jarige aanvaller heeft 31 interlands en tien doelpunten voor Slovenië achter zijn naam staan. Matavz was in het verleden erg succesvol bij FC Groningen (34 doelpunten in 84 duels), waar hij een transfer naar PSV (24 treffers in 70 wedstrijden) afdwong.

Nadat Matavz zijn basisplaats verloor in Eindhoven vertrok hij in 2014 naar Augsburg, waar hij slechts drie doelpunten wist te maken. Ook uitleenperiodes aan het Italiaanse Genoa en 1.FC Nürnberg in de Tweede Bundesliga werden geen doorslaand succes.

Van Wolfswinkel

Eerder deze maand verkocht Vitesse spits Van Wolfswinkel voor naar verluidt 5 miljoen euro aan FC Basel. Ook reservespits Yuning Zhang heeft aangegeven te willen vertrekken uit Arnhem.

De bekerwinnaar, die komend seizoen in de groepsfase van de Europa League uitkomt, versterkte zich eerder deze zomer met verdediger en Chelsea-huurling Fankaty Dabo en de middenvelder Thomas Bruns en Thulani Serero.

Lewis Baker, Nathan, Matt Miazga en Mukhtar Ali keren in principe terug naar Chelsea. Ook Kelvin Leerdam, Kevin Diks, Arshak Koryan, Adnane Tighadouini en Marvelous Nakamba vertrokken uit de Gelredome.