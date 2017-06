Defoe (34) tekent voor drie jaar bij Bournemouth

Als tiener zette Defoe een clubrecord neer bij Bournemouth door tien duels op rij te scoren. De spits werd in het seizoen 2000/2001 door West Ham United uitgeleend aan Bournemouth, dat toen nog uitkwam in de League One.

"Het is geweldig om terug te zijn. Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging", zegt Defoe op de website van zijn nieuwe club.

"Toen de kans zich voordeed om terug te keren naar Bournemouth, wist ik meteen dat dit de juiste keuze was. Het is een mooie club met een goede manager. Geweldig om hier weer te zijn", zegt Defoe over het team dat vorig seizoen onder manager Eddie Howe op de negende plek in de Premier League eindigde.

"De fans van Bournemouth kunnen er zeker van zijn dat elke keer dat ik het shirt van de club aantrek, ik me voor honderd procent zal geven. Ik kan ze doelpunten garanderen", zegt de spits die in 57Â interlands voor Engeland twintig doelpunten maakte.

Impact

Howe sprak van "een groot moment voor deze club". "Dit is opnieuw een stap in de juiste richting. We willen spelers halen die een impact hebben. We geloven dat Jermain van nature een doelpuntenmaker is."

Defoe speelde afgelopen twee seizoenen voor Sunderland, waarin hij goed was voor 34 treffers. Eerder speelde hij in Engeland voor West Ham, Tottenham Hotspur en Portsmouth en in de MLS bij het Canadese Toronto FC.