Sparta Rotterdam versterkt zich met Duitser Chabot en Sloveen Volas

Chabot tekent voor drie seizoenen in Rotterdam. De jeugdinternational zegt op Instagram uit te kijken naar zijn tijd op Het Kasteel.

"Mijn weg gaat verder in de Nederlandse Eredivisie. Ik verheug mij erop mijn eerste profcontract te ondertekenen. En tegelijkertijd ook op een gezamenlijke en succesvolle toekomst met Sparta."

Chabot speelde afgelopen seizoen in de onder 19-ploeg van RB Leipzig, dat hem in de zomer van 2014 overnam van Eintracht Frankfurt.

Chabot neemt in juli met Duitsland onder-19 deel aan het EK, waar op 3 juli Nederland de tegenstander is. Na dat toernooi meldt hij zich in Rotterdam.

"Julian is een zeer talentvolle speler die wij al langer op ons lijstje hadden staan, dus we zijn erg gelukkig dat de deal rond is", aldus trainer Alex Pastoor.

"Het is een grote en sterke verdediger die voor zijn leeftijd al heel ver is en Sparta als plek ziet om zich nog verder te ontwikkelen. We zien dan ook erg uit naar de samenwerking voor de komende jaren."

Valos

De 30-jarige Valos tekent voor één seizoen op Het Kasteel met een optie op een tweede jaar. "Het is mooi dat we een ervaren spits kunnen vastleggen vlak voor we aan de voorbereiding beginnen", zegt Pastoor op de clubwebsite.

"Dalibor is een jongen die de afgelopen jaren naam heeft gemaakt als doelpuntenmaker, die op ons een hongerige en gedisciplineerde indruk maakt, dus we zagen hem als welkome versterking voor de aanvalslinie."

Sparta raakte deze zomer al zeven spelers kwijt. Van Jerson Cabral en Martin Pusic liepen de huurcontracten af, terwijl Roland Bergkamp, Ricardo Kieboom, Robert Klaasen, Florian Pinteaux en David Mendes da Silva op zoek gingen naar een nieuwe club.