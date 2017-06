Vitesse boos op KNVB vanwege klein aantal kaarten Johan Cruijff Schaal

"Met dit aantal voelen we ons een figurant in een evenement waar we met het winnen van de beker toch echt de hoofdrol hebben verdiend", zegt algemeen directeur Joost de Wit op de website van Vitesse en in een interview met De Telegraaf.

Het duel om de Johan Cruijff Schaal, tussen de kampioen en bekerwinnaar, werd tot vorig seizoen steeds in de Arena in Amsterdam gespeeld. Dit keer is het voor het eerst dat de wedstrijd in het stadion van de kampioen is.

Vitesse krijgt maar 1200 kaarten, omdat de Rotterdamse driehoek (burgemeester, politiechef en officier van justitie) anders de veiligheid niet zou kunnen garanderen tijdens de vakantieperiode, meldt Vitesse.

Essentieel onderdeel

"De bizarre toezegging van slechts 1200 kaarten voor onze supporters staat niet in verhouding tot het uitgangspunt om van deze neutrale wedstrijd een aantrekkelijk voetbalevenement te maken bij de start van het seizoen", aldus De Wit.

"Onze supporters zijn een essentieel onderdeel van het spel; winnen doe je met z’n allen. Het voelt alsof je niet welkom bent op je eigen feest. Hoe moet ik dit uitleggen?"

Volgens Vitesse verschuilt de KNVB zich onterecht achter de driehoek omdat de bond in een eerder stadium verzuimd heeft eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de organisatie van het evenement.

De Wit: "Het raakt aan een groter probleem dat we met elkaar hebben. Dit gaat opnieuw over draagvlak en de samenwerking tussen de clubs en de KNVB. Over de vraag waar de KNVB nu precies voor staat."